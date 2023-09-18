 مكافحة الإدمان يكرم الأخصائيين النفسيين الحاصلين على رخصة مزاولة العلاج النفسي - بوابة الشروق
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مكافحة الإدمان يكرم الأخصائيين النفسيين الحاصلين على رخصة مزاولة العلاج النفسي

آيه عامر
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:40 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:40 م

كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأخصائيين النفسيين لدى الصندوق ممن حصلوا على رخصة مزاولة العلاج النفسي، بدرع الصندوق تقديرا لهم.

وأكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حرص الصندوق على توفير أوجه الدعم لتدريب الاخصائيين النفسيين لدى الصندوق بشكل مستمر لتطوير قدراتهم، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع قدرات العاملين بما يؤهلهم إلى تقديم أفضل الخدمات، لاسيما خدمات العلاج والتأهيل المرضى الإدمان.

وتمنح رخصة مزاولة العلاج النفسي للأخصائيين الحاصلين دبلوم علم النفس الإكلينيكي أو ماجيستير ودكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، بعد التدريب على أساليب العلاج النفسي السلوكي والمعرفي لمدة عامين على الأقل من أقسام الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو المستشفيات المتخصصة.

ويشترط الحصول على 7 دورات تدريبية في الموضوعات التالية دورة في العلاج النفسي لأخلاقيات المهنة ودورة في العلاج النفسي المعرفي للاكتئاب، ودورة في العلاج النفسي للوسواس القهري، ودوره في العلاج النفسي للقلق والرهاب الاجتماعي ودورة في العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية ودورة في العلاج النفسي لاضطرابات كرب ما بعد الصدمة ودورة في العلاج النفسي للمواد نفسانية الفاعلية.


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