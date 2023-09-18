تقدمت الفنانة إلهام شاهين، بخالص التعازي إلى الأسرة الفنية وجمهور ومحبي الفنان الراحل أشرف مصيلحي والذي وفاته المنية أمس الأحد عن عمر يناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى ارتباطها بصداقة عائلية كبيرة مع أسرة زوجته المخرجة منال الصيفي ووالدتها الفنانة زهرة العلا ووالدها المخرج حسن الصيفي منذ بداية مشوارها الفني، فضلا عن علاقة الصهر التي تربط شقيقها بالأسرة.

ولفتت إلى رحيله في عمر مبكرة بعد صراع مفاجئ مع المرض استمر قرابة العامين، معقبة: «كنا عائلة وأسرة واحدة وليس مجرد زملاء عمل، أشرف حاول العلاج منذ بداية إصابته لكن المرض كان شرسا جدا، وأشرف طوال حياته طيب ومسالم وملتزم ورياضي».

وأشارت إلى حرص كل أفراد الوسط الفني على حضور مراسم الجنازة والدفن وتوديعه إلى مثواه الأخير، قائلة: «الكل حضر وكانوا رافضين يمشوا، حسيت قد إيه هو إنسان محبوب وطيب ونقي، إنسان مسالم بشكل كبير وزوج وأب جميل».

يشار إلى معاناة مصيلحي في سنواته الأخيرة من صعوبات في الحركة وتناول الطعام؛ نتيجة إصابته بالتهاب في الدم.

وقدم الفنان الراحل أكثر من 70 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح؛ أشهرها مسلسلات الصياد وعوالم خفية والباطنية وكلبش، وفي السينما جواز بقرار جمهوري وخالتي فرنسا، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.