17 فيلما عالميا في الاختيار الرسمي خارج المسابقة لمهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل قسم "الاختيار الرسمي خارج المسابقة"، للدورة السادسة التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة.

تضم قائمة الأفلام المشاركة في القسم 17 فيلما، هي:

* أن نحلم ونموت

إخراج نيلسون يو | سنغافورة، إندونسيا | 2023 |

بعد مرور عدة سنوات، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء في مرحلة منتصف العمر، ينطلق الثلاثي في رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، ولكن تأخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة في الظهور على السطح.

الفيلم شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023

* برج بلا ظلال

إخراج جانج لو | الصين | 2023 |

تدور أحداث الفيلم حول جيو وينتونج، ناقد طعام كهل، يتجول في المطاعم المحلية في مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصورة أويانغ الأصغر منه سنًا. جيو مُطلق ولديه ابنة في السادسة من عمرها، وعلاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد في الحياة بينما يعيد النظر في فشله في أدواره كأب وابن وحبيب.

الفيلم شارك في مهرجان برلين السينمائي 2023، ومهرجان بكين السينمائي 2023، وحصل على جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل "سين بايكينج"، وجائزة أفضل ممثّل مساعد "تيان جوانغ جوانغ"، وأفضل سيناريو "جانج لو"، وأفضل تصوير سينمائي "بياو سونجري"

* بلاد ضائعة

إخراج فلاديمير بيريزيتش | صربيا، فرنسا، لوكسمبورج، كرواتيا | 2023 |

تدور أحداث الفيلم في صربيا 1996. خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان ابن الـ15 عاماً بالثورة الأعنف في حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة التي تشارك النظام الفاسد الذي يثور ضده هو وأصدقاؤه.

الفيلم شارك مهرجان كانّ السينمائي 2023

* بورتريه عائلي

إخراج لوسي كير | الولايات المتحدة الأمريكية | 2023

تدور أحداث الفيلم حول محاولة تبوء بالفشل لإحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفي الأم، فتبدأ ابنتها في رحلة حثيثة للعثور عليها.

الفيلم شارك مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (مسابقة صنّاع أفلام الحاضر)

* ستيبنه

إخراج ماريا فرودا | أوكرانيا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا | 2023 |

تدور الأحداث في الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنها قصة أناتولي، رجل عائد إلى بلدته ليعتني بوالدته المحتضرة.

الفيلم شارك مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (المسابقة الدولية - جائزة أفضل مخرجة)

* سماء بلاستيكية

إخراج تيبور بانوتشكي ، سارولتا زابو | المجر، سلوفاكيا | 2023 |

تدور أحداث الفيلم عام 2123، وأمام شح الموارد، لا يستطيع الجنس البشري العيش إلا من خلال المقايضة: في سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجاً إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق في مهمة لإنقاذها.

* شباب (ربيع)

إخراج وانج بينج | فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا | 2022 |

صُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور عن العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس في الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ ومضات من الأمل.

الفيلم شارك مهرجان كان السينمائي 2023

* شباك فارغة

إخراج بهروز كرامي زاده | ألمانيا | 2023 |

تدور الأحداث حول أمير ونرجس شابان في العشرينيات من عمرهما يعثران على الحب في مدينتهما الواقعة على بحر قزوين، ولكن في عالم الحاضر في إيران يبدو الأمر أبعد من بناء حياة سويًا، ويُجبران على إبقاء علاقتهما سرًا.

الفيلم شارك مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023، مهرجان ميونخ السينمائي (جائزة السينما الألمانية الواعدة)

* طوطم

إخراج ليلا أفيليس | المكسيك، الدنمارك، فرنسا | 2023 |

تدور الأحداث حول "سول"، طفلة في السابعة من عمرها، تقضي يومها في منزل جدها وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي.

الفيلم شارك في مهرجان برلين السينمائي 2023

* عدواني

إخراج تشارلوت ريجان | المملكة المتحدة | 2023 |

تدور الأحداث حول "جورجي"، صبية حالمة في الثانية عشر من عمرها، تعيش سعيدة بمفردها في شقتها في لندن وتملؤها بالسحر، وفجأة، يعود إلى حياتها والدها الغائب ويقلبها رأسًا على عقب.

الفيلم شارك في مهرجان صندانس السينمائي 2023 (جائزة لجنة التحكيم الكبرى)، مهرجان بكين السينمائي 2023، مهرجان سيدني السينمائي 2023

* في الماء

إخراج هونج سانج سو | كوريا الجنوبية | 2023 |

تدور الأحداث حول ممثل شاب يقرر اعتزال التمثيل وصناعة فيلم قصير. يصل الطاقم الصغير المكون من الممثل نفسه والمصور والبطلة إلى جزيرة جيجو الصخرية التي تعصف بها الرياح.

الفيلم شارك في مهرجان برلين السينمائي 2023 (قسم إنكاونتر)

* القصر

إخراج رومان بولانسكي | إيطاليا، سويسرا، بولندا، فرنسا | 2023 |

تدور الأحداث في جبال الألب السويسرية، حيث يستضيف فندق بالاس الفخم احتفالًا فاخرًا بليلة رأس السنة لعام 2000. يستعد حشد من النوادل وعمال الفندق والطهاة وموظفي الاستقبال لخدمة ضيوفهم الأثرياء، ولكن في الواقع، الفوضى تلوح في الأفق.

الفيلم شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي 2023

* كيفية ممارسة الجنس

إخراج مولي مانينع ووكر | المملكة المتحدة | 2023 |

تدور الأحداث في إجازة صيفية يُفترض أن تكون الأفضل في حياتهن، تذهب ثلاث مراهقات بريطانيات في عطلة، يعبرن فيها إلى عالم الكبار عبر احتساء الكحول وارتياد النوادي الليلة وممارسة الجنس. في فيلمها الأول النابض بالحياة الذي نال إشادة كبيرة في المهرجانات، تلقي مولي مانينغ ووكر نظرة ذكية دقيقة ومدمرة على تعقيدات الصداقة الأنثوية والجنس في سن المراهقة.

الفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي 2023 (جائزة مسابقة نظرة ما)

* كيندي

إخراج أنوراج كاشياب | الهند | 2023 |

تدور الأحداث حول "كيندي" الذي يعد نظريا ضابط سابق متوفى منذ زمن بعيد، ولكن في الحقيقة، يعمل كيندي في الخفاء لصالح نظام فاسد. تسبب هذه الازدواجية حالة من الإزعاج له ويحاول التخلص منها.

الفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي 2023 (عروض منتصف الليل)

* لا شيء أخسره

إخراج ديلفين ديلوجيه | فرنسا | 2023 |

تدور الأحداث حول "سيلفي" التي تعيش برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثي عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفي عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه في دار رعاية.

الفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما)

* المعزة

إخراج إيلاريا بوريللي | مصر، فرنسا | 2023 |

تدور الأحداث في في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية. وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.

* المنبوذون

إخراج لادج لي | فرنسا | 2023 |

تدور الأحداث حول بيير الذي يتولى منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه. يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها.

الفيلم شارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023