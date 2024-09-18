ماذا نعرف عن الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت اليوم في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة قتلى وجرحى موجة التفجيرات الجديدة التي طالت اليوم الأربعاء أجهزة لاسلكية في البلاد، وصلت إلى تسعة قتلى وأكثر من 30 جريح حتى الأن.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت من نوع أيكوم (Icom)، وهي أجهزة اتصالات تستخدم تقنيات مختلفة للاتصال عبر الراديو.

وتم تصنيع الأجهزة في شركة تحمل نفس الاسم (Icom) وهي شركة متخصصة في معدات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الراديو ثنائية الاتجاه، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة الملاحة البحرية، والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وفقا لهيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وتشير المصادر إلى أن أجهزة الأيكوم تم شراؤها مع أجهزة الـ"بيجر" واستهدفت يوم أمس.

وقال عامر الطبش، مستشار شئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لـ"بي بي سي"، إن الاختلاف بين التفجيرات على مدى اليومين المتتالين، هو أن الأجهزة التي انفجرت الأربعاء هي أجهزة استقبال وإرسال "ووكي توكي"، على عكس أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء والتي كانت أجهزة استقبال فقط.

وأضاف الطبش أن "أكبر ضرر" كان يمكن تحقيقه كان خلال الجنازات التي خرجت لتشييع قتلى الثلاثاء وهو ما دفع من يقف وراء الاستهدافات، إلى تفجير "ما تبقى لديه من معدات مفخخة مسبقاً"، مرجحاً أن تكون قد فُخخت من المصدر بنفس سيناريو تفخيخ أجهزة البيجر.