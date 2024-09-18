خاص الشروق - مصدر بالبترول: زيادة سعر إسطوانات البوتاجاز المنزلي 50 جنيها والتجاري 100 جنيه

كشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه ابتداءً من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، سيتم زيادة سعر بيع اسطوانة البوتاجاز المنزلي من ١٠٠ جنيه إلى ١٥٠ جنيهاً تسليم المصنع، كما سيتم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من ٢٠٠ جنيهاً إلى ٣٠٠ جنيه.

‎وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه سيتم أيضاً رفع سعر طن المازوت المورّد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من ٢٥٠٠ جنيه إلى ٦٥٠٠ جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.

‎وأوضح المصدر أنه سيتم كذلك زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى ١٢ ألف جنيه للطن.

‎وأكد المصدر أن هيئة البترول على وشك الانتهاء من التعاقد على ١٠٠ ألف طن من المازوت بقيمة تبلغ ١٠٠ مليون دولار خلال الشهر المقبل، وذلك لتوفيرها لمحطات توليد الكهرباء التي تستهلك حالياً ما يقرب من ٣٠ ألف طن من المازوت يومياً.

‎وأشار المصدر إلى أن هيئة البترول تمتلك مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز يقدر بـ٢٠٠ ألف طن، مع العلم بأن هناك شحنات وكميات متعاقد عليها تبلغ ٥٠٠ ألف طن تم تأجيل استلامها لحين توافر السيولة المالية.