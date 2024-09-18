الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة مسئولة عن تفجيرات أجهزة بيجر الخاصة بحزب الله

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان اليوم الأربعاء، الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بتفجير أجهزة بيجر في لبنان، خلال تصريحات له في جلسة مجلس الوزراء، واعتبر أن استخدام إسرائيل لوسائل مخصصة للرفاهية كأداة للاغتيالات هو "قمة الإرهاب وهو سقوط للإنسانية ووصمة عار في جبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة" .

وأضاف بزشكيان قائلا إن "الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب وأمريكا في مساعيهم لوقف اطلاق النار ومواصلتهم الدعم الكامل لجرائم الاحتلال الصهيوني معتبرا هذا الحادث عار على الدول الغربية، وخاصة أمريكا، التي لا تتورع عن تحقيق أهدافها اللاإنسانية".

وتابع بزشكيان أن "علاج هذا الوضع يكون بوحدة وتماسك المسلمين والدول الإسلامية لتحطيم سلسلة قمع وجرائم إسرائيل وأنصارها ضد الفلسطينيين المظلومين والعالم الاسلامي".

واستطرد بزشكيان قائلا: "إن استخدام الأدوات التي صنعت لراحة ورفاهية الانسان كأداة للارهاب ضد من لا نتفق معهم بالرأي هو دليل على انهيار الانسانية وسيادة وتسلط الوحشية والإجرام وهو قمة الإرهاب".