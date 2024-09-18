أكد محمد الشوبكي شقيق السيد الشوبكي ضحية أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، لم يحضر لتقديم العزاء حتى الآن، وتم تقديم الواجب مع كل من حضر للعزاء.

أضاف الشوبكي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":" أطالب الناس بالرحمة، فتوح اصطدم مع أمين شرطة من مكانه مش وهو بيعدي الطريق مثلما تم إشاعة الأحاديث ونملك فيديوهات وإثباتات".

أضاف:"خوض فتوح التدريبات أمر استفزازي، ولا أعرف المحامي الخاص باللاعب، ولم يتم مناقشات بينا و بين الزمالك و اللاعب على الحصول على ديه ولا نقبل بأي صلح ولم نعرض أي طلبات".

أكد:" بيتنا مفتوح لكل الناس ولكن دون التدخل في تفاصيل، وأحمد سالم اعتذر لنا عن تصريحاته، ولا أعرف أمير مرتضي منصور حتى نتواصل معه".

أتم: "معرفش مرتضى منصور غير اسمًا ولا علاقة لي بكرة القدم، وتصريحاته متناقضة، خاصةً أنه أكد من قبل، أن فتوح يتناول المخدرات، وبعد كده دافع عن اللاعب، القضاء المصري قضاء عادل وأثق أنهم سيأتوا بالحق، والمقربين من اللاعب استفزونا في المحكمة بتصرفاتهم التي كانت غريبة بعد إخلاء سبيله".