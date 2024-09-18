اتحاد منتجي الدواجن: طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها خلال أيام بالمنافذ والمجمعات

قال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، إنه سيجري تطبيق مبادرة طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ خلال أيام.

وأكد الزيني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه خلال اجتماع وزيري الزراعة والتموين مع الاتحاد، تم الاتفاق على تنفيذ المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطن، وتقوم المبادرة على تقليل حلقات التداول للعمل على خفض سعر الكرتونة بنحو 20 إلى 25 جنيها للكرتونة لصالح المستهلك.

وأوضح أنه بالرغم الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج البيض، إلا أن الأزمة تتمثل أسبابها في وجود تشوهات في الإنتاج وحدوث فجوة كان لها تداعيات وتأثير على الأسعار، مشيرا إلى أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين ستبدأ التشغيلات الجديدة.