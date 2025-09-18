حريق مفاجئ يلتهم سيارة أمام مصنع المكرونة بالعاشر من رمضان دون إصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التهمت النيران سيارةً ملاكيًا بعد اشتعالها بشكل مفاجئ على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، أمام مصنع المكرونة بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغٍ باشتعال النيران في سيارة بطريق بلبيس – العاشر من رمضان أمام المصنع.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودُفعت بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت في السيارة الملاكي بصورة مفاجئة، من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





