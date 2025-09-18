مسئول أممي بارز بسوريا يعلن اعتزامه التخلي عن منصبه

قال مسؤول بارز بالأمم المتحدة في سوريا إنه بصدد التخلي عن منصبه بعد سبع سنوات في هذه الدولة التي مزقها الصراع.

وقال جير بيدرسون، الذي شغل مناصب دبلوماسية لعقود بالمنظمة الدولية وبلاده، النرويج، لمجلس الأمن الدولي: "لقد أخطرت الأمين العام باعتزامي التنحي".

وعُين بيدرسون - 69 عاما، مبعوثا أمميا خاصا إلى سوريا في 2018، بعد سبع سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد. وفي خضم هذه الفوضي، سيطر مسلحو تنظيم داعش على أجزاء شاسعة من البلاد. وفي 2019 فقد التنظيم آخر قطعة أرض سيطر عليها لكن ما زالت هناك خلايا نائمة.