أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية قرب نهر الفولجا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مصافي نفط في منطقتين روسيتين قرب نهر الفولجا، في إطار حملتها ضد البنية التحتية للطاقة ذات الأهمية الاقتصادية لروسيا.

وقال حاكم منطقة فولجوجراد أندريه بوتشاروف، إن مدينة فولجوجراد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، تعرضت للقصف خلال الليل.

وأضاف بوتشاروف، أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض المباني السكنية جراء سقوط حطام الطائرات المسيرة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، أن مصفاة النفط المحلية تعرضت للقصف.

وقالت القوات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام: "وفقا للمعلومات الأولية، توقفت عمليات المصفاة".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.

وتعد مصفاة فولجوجراد من أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا، وقد تعرضت لأضرار في هجمات سابقة.

وتبرر كييف، الهجمات المتكررة بالقول إن المصفاة تنتج وقودا للجيش الروسي.

ووقع هجوم آخر صباح اليوم الخميس، في منطقة باشكورتوستان المجاورة.

وقال حاكم منطقة باشكورتوستان راضي خبيروف، إن مصنعا كيميائيا تابعا لشركة "جازبروم" الروسية الحكومية في مدينة سالافات قد تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وأضاف خبيروف، عبر تطبيق تليجرام: "نقوم حاليا بإخماد الحريق".

وأوضح خبيروف، أنه لم يتم تقدير حجم الأضرار بعد، ولكن لم تقع إصابات.

وأعلن الجيش الروسي، في بيان اليوم الخميس، إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 11 طائرة مسيرة في منطقة فولجوجراد.