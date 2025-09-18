نظم يهود أرثوذكس مناهضون لإسرائيل مظاهرة في مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، احتجاجًا على مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر مراسل الأناضول أن مجموعة من اليهود الأرثوذكس أطلقوا حملة عبر موقع إلكتروني يحمل اسم "إسرائيل ضد اليهودية"، للخروج في مظاهرة أمام مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وأوضح أن المئات من اليهود الأرثوذكس تجمعوا في الموقع المحدد، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "العدو الأول للشعب اليهودي نتنياهو وبن غفير"، و"معاداة الصهيونية ليست معاداة لليهود"، و"أوقفوا إجبار اليهود على الانضمام إلى الجيش الصهيوني".

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك من أجل اجتماعات الأمم المتحدة، وعلقوا لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "نتنياهو: أنت لا تتحدث باسمنا".

عن زيارة نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، قال الحاخام الأمريكي المناهض للصهيونية ديفيد فيلدمان: "إنه سيضلل العالم ليجعله يعتقد أنه يمثل كل اليهود وأن الأفعال التي يرتكبها مقبولة بطريقة أو بأخرى داخل الدين اليهودي".

وأوضح فيلدمان في تصريحات للأناضول خلال المظاهرة أن كل ما تدافع عنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو "يتعارض تمامًا مع الديانة اليهودية، ويُعد مصدر خزي حقيقي لأتباعها".

ووصف ما يحدث في غزة بأنه "غير مقبول"، معربًا عن حزنه العميق إزاء ممارسات القتل والنهب وسحق شعب كامل في فلسطين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.