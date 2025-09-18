أعلنت حركة "معا من أجل فلسطين" عن حفل موسيقي سيقام ليلة الأربعاء في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن لجمع التبرعات لدعم الفلسطينيين في غزة.



ونشرت الحركة مقطع فيديو يضم مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش، والممثل الأيرلندي سيليان مورفي، والممثل والمنتج والناشط الفنان خواكين فينيكس ومشاهير آخرين، يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ويبدأ الفيديو الجديد ومدته دقيقة واحدة، بظهور نجم مسلسل "بيكي بلايندرز" مورفي، ونجم مسلسل "جوكر" خواكين فينيكس وغيرهم وهم يقولون "معا من أجل فلسطين".

ولاحقا، نشاهد شارون هورغان (الأخوات السيئات)، وستيف كوغان (آلان بارتريدج)، ومنسقة الأغاني والمذيعة آني ماك وبيتر غابرييل.

وفي المقطع قالت إيليش وشقيقها وزميلها فينياس إنهما "معا من أجل فلسطين"، قبل أن يظهر بن هوارد وكريس أوداود لدعمهما.

ويقول كوكس: "علينا أن نقول الحقيقة نيابة عن شعب فلسطين"، فيما صرحت المصورة والناشطة الأمريكية نان غولدين: "لطالما كان دور الفنان في المجتمع هو التعبير عن رأيه، والمخاطرة بقول الحقيقة للسلطة".

ويقول الكاتب والناشط مايكل واين روزن: "نحن نعلم أن قادة هذا البلد متواطئون في القتل الجماعي للمدنيين في غزة والضفة الغربية".