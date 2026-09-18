تعيين الأمريكي لوك ليندبرج مديرا تنفيذا لبرنامج الأغذية العالمي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، تعيين لوك ليندبرج من الولايات المتحدة مديرا تنفيذيا لبرنامج الأغذية العالمي، خلفا لسيندي ماكين من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان إن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكد موافقته على هذا التعيين.

وأعرب الأمين العام والمدير العام لمنظمة الفاو عن عميق تقديرهما إلى ماكين لما أظهرته من قيادة وتفانٍ في خدمة برنامج الأغذية العالمي، حيث قادت البرنامج خلال واحدة من أكثر الفترات تطلبا في تاريخه، وكانت صوتا قويا ومدافعة ثابتة عن المتضررين من النزاعات والكوارث والجوع الشديد، وعن الموظفين الشجعان الذين يقدمون لهم الخدمات في الخطوط الأمامية، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وعبرا كذلك عن تقديرهما لكارل سكو نائب المديرة التنفيذية ورئيس العمليات في البرنامج، الذي سيواصل مهامه كمدير تنفيذي بالإنابة إلى حين تولي ليندبرج منصبه.

ويشغل ليندبرج حاليا منصب وكيل وزارة الزراعة الأمريكية لشؤون التجارة والشؤون الزراعية الخارجية، ويعد الدبلوماسي الرئيسي المعني بالقطاع الزراعي الأمريكي.

ويتمتع بخبرة قيادية على مستوى الوزراء في مجالات سياسات المساعدات الغذائية، وتعزيز التجارة، وعمليات التمويل الدولي، فضلا عن خبرته في الإشراف على مؤسسات ضخمة ذات هياكل لامركزية ومحافظ مالية بمليارات الدولارات.

كما أثبت كفاءة عالية في مجالات الإصلاح المؤسسي، والحوكمة، وتخصيص الموارد في ظل القيود.

وحقق ليندبرج نتائج ملموسة في بيئات عمل معقدة وعالية الضغط، شملت مجالات حوكمة مجالس الإدارة، والرقابة المالية، واتخاذ القرارات أثناء الأزمات، والتفاعل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف.