بومبيو يجري محادثات مع مسؤولي الناتو بعد زيارة تركيا وإسرائيل

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يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات في بروكسل في وقت لاحق اليوم مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

كما سيطلع بومبيو سفراء الدول الأعضاء في الناتو على نتائج زيارته لتركيا في إطار جهود الولايات المتحدة لرعاية وقف إطلاق النار في شمال شرق سورية لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن يدلي بومبيو و ستولتنبرج بتصريحات صحفية نحو الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش.

وكان بومبيو عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل في وقت سابق اليوم.

يشار إلى أن بومبيو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس زارا تركيا أمس الخميس وعقدا محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم خلالها الاتفاق على وقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سورية.