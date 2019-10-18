الإمارات تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

حذرت الإمارات مواطنيها اليوم الجمعة من السفر إلى لبنان، ودعت مواطنيها المتواجدين به للمغادرة.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بيانا "حذرت فيها مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر و ذلك نظرا للأحداث و التطورات الأمنية الأخيرة".

ودعا خالد بالهول وكيل وزارة الخارجية و التعاون الدولي "الإماراتيين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة وإلى التواصل مع سفارة الدولة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد".

وكانت الإمارات قد سمحت لرعاياها بالسفر إلى لبنان يوم 8 من الشهر الجاري بعد حظر استمر 3 سنوات.

واستمرت المظاهرات الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية اليوم الجمعة في العاصمة بيروت، وكافة المناطق اللبنانية، احتجاجاً على فرض الضرائب في الموازنة واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء أمس الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق.