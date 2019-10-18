ماكرون: اجتماع مع أردوغان وميركل وجونسون خلال أسابيع

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عقد اجتماع مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل سوف تنسق الدول الثلاث عن كثب الاتصالات مع أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قال ماكرون بعد قمة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال ماكرون إن الاجتماع مع القادة الأربعة سوف يساعد في "تحقيق ترابط" بشأن ما الذي يمكن أن يفعله حلف شمال الأطلسي العسكري"ناتو" و "يجب أن يكون في هذه اللحظة".

وأضاف ماكرون أنه يريد تذكرة "الجميع الذين ربما نسوا، وهو ما لا يمكن تبريره بالمرة في هذه الفترة، أن تركيا هي عضو بالناتو وهو شيء يجب أن يدعو بشكل طبيعي لشكل معين من التضامن".