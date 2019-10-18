أعلن باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي تعافيه تماما من إصابته في الركبة التي أبعدته فترة طويلة.

وأكد مرسي عبر إذاعة الشباب والرياضة، مساء أمس الخميس: "الإصابة قدر، تعرضت لجزع في الرباط الداخلي، ولكنني تأهلت وعدت بخير".

وأضاف "أنا جاهز المباراة القادمة ضد بيراميدز، فهو فريق كبير، ونحن أيضا لدينا تشكيلة قوية وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأوضح: "المدير الفني مختار مختار كون فريقا جيدا للإنتاج، يسير بخطى ثابتة، على الطريق الصحيح، حيث حققنا فوزين مقابل خسارتين".

وفي ذات السياق، من جانبه، قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "باسم مرسي بات جاهزا بنسبة ١٠٠٪، فضلنا عدم الاستعجال عليه".

وعن الفوز على إنبي بهدف في الجولة الرابعة من الدوري، أضاف مهدي "فوز مهم بعد خسارة غير مستحقة ضد المقاولون، لقد تخوفنا من تعثر جديد وتوالي الهزائم خاصة أن مباراتنا القادمة ضد بيراميدز".

وأتم تصريحاته "لذا فإنه فوز مهم، سيمنح اللاعبين ثقة".