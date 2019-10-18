سيسيه وقمر يقودان هجوم الاتحاد أمام وادي دجلة

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أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة والتي ستُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الثغر مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – أسامه العزب – كريم الديب

خط الوسط: السيد سالم – هشام محمد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت

خط الهجوم: رزاق سيسيه – خالد قمر

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي – خالد الغندور – أيمن غباشي – أحمد حجي – ويلسون أكاكبو – نور السيد – جدو.