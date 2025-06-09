ناشط تركي على متن سفينة مادلين: سنحافظ على السلمية حتى إذا تدخلت إسرائيل

الناشط التركي شعيب أوردو: الجيش الإسرائيلي سيطلق النار في حال وجود مقاومة وقد يختار أحد أفراد السفينة "كبش فداء" لتنفيذ الهجوم

- إذا تعرضتُ للأذى وقتلوني ولم يتمكنوا من إثبات ذلك بالوثائق المرئية فليعلم الجميع أنني لن أقاوم



أكد الناشط التركي شعيب أوردو، الأحد، المتواجد على متن سفينة مادلين المتجهة إلى غزة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، أنهم لن يقوموا بأي مقاومة في حال تدخلت إسرائيل، وسيحافظون على موقفهم السلمي.



جاء ذلك في منشور على إنستغرام، علّق فيه على أنباء استعداد إسرائيل للتدخل ضد سفينة مادلين.



وأوضح أوردو، أن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار في حال وجود مقاومة، وأنه قد يختار أحد أفراد السفينة "كبش فداء" لتنفيذ الهجوم.



وتابع: "لأنني تركي، هناك احتمال أن أكون ذلك الكبش. أوجه التحدي لإسرائيل: إذا كنتم تملكون الجرأة، فقوموا بتصوير عملية الاقتحام وانقلوها للعالم".



وأردف أوردو: "إذا تعرضتُ للأذى وقتلوني ولم يتمكنوا من إثبات ذلك بالوثائق المرئية، فليعلم الجميع أنني لن أقاوم. لو صوّبوا مسدساً على رأسي وأطلقوا النار عليّ، لن أرفع يدي ولن أنطق بكلمة ولن أنظر حتى في وجوههم. نحن نسير بسلام، وأكنُّ احتراماً لا حدود له لأصدقائي هنا".



وتقترب السفينة "مادلين" من دخول المياه الإقليمية لغزة، إذ لا تزال تتواجد حاليا على بُعد عشرات الأميال البحرية عن شواطئ القطاع، وفق تقديرات اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر منصة "إكس" أن السفينة "مادلين"، التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار، اجتازت بالفعل مناطق قبالة السواحل المصرية وتواصل اقترابها من القطاع.



وأكدت اللجنة أن السفينة تتعرض حاليا لتشويش إسرائيلي اعتبرته "خطيرا"، محذرة من أن أي اعتداء على السفينة وسط المياه الدولية سيمثل "جريمة حرب".



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.



كما أفادت القناة "12" العبرية الخاصة أن السلطات الإسرائيلية أتمّت استعداداتها لاعتراض السفينة وسحبها إلى ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط.



وتقل السفينة "مادلين" حاليا 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.



وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الثاني من مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.



وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.