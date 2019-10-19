سفياني لاعب التعاون: الأخطاء سبب الهزيمة أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

عبر ربيع سفياني لاعب فريق التعاون، عن أسفه لخسارة فريقه أمام أهلي جدة 1/ 3 ، اليوم الجمعة، في المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأرجع سفياني سبب هزيمة فريقه في المباراة، إلى الأخطاء التي ارتكبها زملاؤه وأدت إلى تسجيل أهلي جدة لثلاثة أهداف، بعد أن كان التعاون متقدمًا بهدف.

وأضاف سفياني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن الشوط الأول شهد ضغطًا كبيرًا من فريقه على أهلي جدة، مما سمح بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة، لكن عدم تماسك الدفاع أدى إلى نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدفين.

ووعد سفياني جمهور فريقه بتعويض الخسارة أمام أهلي جدة في المباراة المقبلة أمام الفيصلي في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ويحتل التعاون المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط في ترتيب المسابقة، فيما يحتل أهلي جدة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.