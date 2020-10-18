قالت لجنة علمية هندية، اليوم الأحد، إن الهند تخطت ذروة تفشي فيرور كورونا، وتوقعت أن يتم السيطرة على الوباء بحلول مطلع العام المقبل في حال تم اتباع كافة إجراءات السلامة.

وأوضحت اللجنة الوطنية المعنية من قبل الحكومة لمتابعة قضية فيروس كورونا في البلاد، أنه مع ذلك ربما ترتفع حالات الإصابة بالفيروس خلال ذروة فصل الشتاء والاحتفالات المقبلة.

وأضافت اللجنة، أن تخفيف الإجراءات الوقائية يمكن أن يؤدي لارتفاع حالات الإصابة لنحو 6ر2 مليون حالة خلال شهر.

وتعد الهند ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس في أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت 61 ألفا و871 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة نحو 5ر7 مليون حالة، بحسب وزارة الصحة.

وشهدت الهند زيادة في حالات الإصابة منذ يونيو الماضي، ولكن يبدو أن وتيرة تفشي الفيروس تباطأت منذ أن سجلت في منتصف سبتمبر الماضي، حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت 97 ألفا و894 حالة.

وعلى مستوى العالم، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث دخلت عدة دول الموجة الثالثة من تفشي الفيروس.

وشددت اللجنة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية، وقالت: "في حال اتباع البروتوكلات، يمكن السيطرة على الوباء بحلول العام المقبل، على أن تصل حالات الإصابة النشطة لأدنى حد في نهاية فبراير المقبل".

ويمكن أن يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بحلول نهاية الوباء لنحو 6ر10 مليون حالة.

وحذر بعض الخبراء من أن الهند سوف تستمر في مواجهة المزيد من موجات تفشي الفيروس، كما أعربوا عن تشككهم بشأن حجم الإصابات بسبب الافتقار للتسجيل الدقيق.