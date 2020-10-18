السودان: مواءمة اتفاق السلام مع الوثيقة الدستورية وزيادة أعضاء مجلس السيادة

اعتمد اجتماع مُشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، اليوم الأحد، مواءمة اتفاقية السلام، التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا، مع الوثيقة الدستورية.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له مساء اليوم الاحد، أن إضافة ثلاث مقاعد للمجلس السيادي تُعد أبرز النقاط التي أجيزت في الاجتماع المشترك، الذي ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ١٤ عضواً.

كما قرر الاجتماع إضافة مادة (رقم ٨٠) للوثيقة الدستورية، والتي تختص بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، بحيث يتكون من قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، والمكون العسكري، والقوة الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.