وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية في المواقع الأثرية وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني إن استضافة الوزارة الفاعليات الرياضية الكبرى في المواقع الأثرية تعد وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة، لأن الرياضة كانت جزءا أساسيا من الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال حضوره ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، نهائي بطولة (CIB مصر) الدولية المفتوحة للاسكواش "للرجال والسيدات"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح منطقة أهرامات الجيزة .

وأكد وزير السياحة والآثار أن بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، لها طابع خاص لانها أولى الفاعلية الرياضية التى تتم في موقع أثري في مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد و استئناف مصر لحركة السياحة الشاطئية في أول يوليو الماضي و السياحة الثقافية في أول سبتمبر الماضي .

من جانبه، أوضح مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة أشرف محي الدين أن استضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة يؤكد عن حرص الدولة لتشجيع منتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مشيرا الى ان تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبةالاسكواش.

وأضاف أن منطقة الاهرامات اصبحت ملازمة لبطولة الاسكواش في السنوات القليلة الماضية حيث قدمت مشهدا هائلا للرياضة والرياضيين مما يسليط الضوء علي مكانة مصر الرائدة في ساحة الاسكواش العالمية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة هي واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.