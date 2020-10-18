عمرو أديب لوزير التعليم: قراءة اسمي ضمن من لم يدفعوا المصاريف كان يؤلمني

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تعليق قائمة بأسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصاريف، خلال اليوم الأول للدراسة، واصفًا الأمر بأنه مؤلم.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت: «كان يؤلمني أن اسمي يُقرأ ضمن من لم يدفعوا المصاريف»، مناشدًا المدارس بالنظر للأمر على أنه مسألة إنسانية.

من جانبه أكد وزير التعليم أن الأمر مرفوض وممنوع، موضحًا أن الوزارة سمحت بتقسيط مصاريف المدارس الحكومية على دفعتين أو أربعة؛ تجاوبًا مع قدرات الناس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن المواطن بإمكانه إرسال أي استفسار أو شكوى أو طلب عبر الرقم 01148970610، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل معها.