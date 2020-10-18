بلجيكا تسجل 10 آلاف و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 آلاف و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و33 حالة وفاة، في إحصائية يومية تتجاوز الـ10 آلاف حالة إصابة لليوم الثالث على التوالي.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما نقل راديو (آر تي بي إف) الإخباري البلجيكي اليوم الأحد- أنه يوجد حاليا 2255 مصابا بكوفيد-19 بمستشفىات بلجيكا، في حين تم نقل 381 حالة إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 213 ألفا و115 شخصا، وحصيلة الوفيات 10392 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا انتشر مؤخرا في مناطق ببروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا" إضافة الى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره في بلجيكا.