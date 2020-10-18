سلوفينيا توقف جهود تعقب المخالطين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أوقفت السلطات في سلوفينيا، اليوم الأحد، جهود تعقب المخالطين، معللة السبب في ذلك إلى الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الهيئة العامة للصحة في سلوفينيا، إن عدد حالات الإصابة مرتفع للغاية وأنها لا تتمكن من إجراء عملية تعقب المخالطين بشكل ناجح.

وأضافت أن الأشخاص الذين يتبين إصابتهم بالفيروس سيتم إبلاغهم بحالتهم، ومطالبتهم بالعزل الذاتي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، 726 حالة اليوم الأحد، مقارنة بـ897 حالة جديدة أمس السبت.

ورفع هذا العدد حالات الإصابة لكل مئة ألف من السكان على مدار أسبوعين إلى 317 حالة.

وبشكل إجمالي، تبين إصابة 13 ألفا و151 شخصا بالفيروس منذ بدء الوباء، من بين هؤلاء 187 شخصا توفوا.