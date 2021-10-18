هرنانديز مدافع بايرن يمثل أمام محكمة إسبانية بعد الحكم بحبسه ستة أشهر

مثل الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ الألماني أمام محكمة في مدريد اليوم الاثنين قبل قضاء عقوبته المحتملة بالسجن لستة أشهر.

وكان من المقرر أن يمثل هيرنانديز (25 عاما) أمام المحكمة غدا الثلاثاء لإبلاغ هيئة المحكمة بالمكان الذي سينفذ فيه عقوبة الحبس لانتهاكه أمر عدم التعرض لصديقته ،وهو الأمر الذي صدر بحقه في 2017 أثناء احترافه في اتلتيكو مدريد.

وينبغي على هيرنانديز البدء في تنفيذ عقوبة الحبس في غضون الأيام العشرة المقبلة إلا إذا قبلت المحكمة العليا استئناف اللاعب خلال الجلسة التي ستعقد في 28 أكتوبر الجاري.

وفرض أمر عدم التعرض ضد هرنانديز وصديقته بعد وقوع مشادة عنيفة بينهما في 2017، لكنهما عادا سويا إلى إسبانيا عقب زواجهما.

وجرى اتهام هرنانديز بانتهاك أمر عدم التعرض لكن تردد أن العقوبة سقطت بحق زوجته لأنها لم تتسلم القرار الأصلي لحكم المحكمة.

وتنص اللوائح في إسبانيا على سريان العقوبة حتى في حالة التصالح لأن هذا يمنع أي نوع من التصالح القسري.

ودفع هرنانديز ببراءته في هذه القضية ثم استأنف أمام المحكمة العليا في إسبانيا التي من المقرر أن تصدر حكمها في غضون عشرة أيام.