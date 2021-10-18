الإسبانية بادوسا تتوج بلقب بطولة إنديان ويلز

توجت الإسبانية باولا بادوسا بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس بعدما حققت انتصارا صعبا أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا وتغلبت عليها 7 / 6 و2 / 6 و7 / 6 مساء الأحد في المباراة النهائية.

وتغلبت بادوسا على أزارينكا، المتوجة باللقب مرتين، لتصبح أول لاعبة إسبانية تحرز لقب إنديان ويلز في تاريخ البطولة.

وحرمت بادوسا المصنفة 21 للبطولة منافستها أزارينكا، المصنفة 27 للبطولة والأولى على العالم سابقا، من أن تصبح أول لاعبة تتوج بلقب بطولة إنديان ويلز ثلاث مرات.

ويعد اللقب هو الثاني لبادوسا هذا الموسم والثاني في مسيرتها بشكل عام على مستوى منافسات الفردي بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

واستغرقت المباراة النهائية بين بادوسا وأزارينكا ثلاث ساعات وأربع دقائق لتكون أطول مباراة في منافسات الفردي للسيدات خلال هذا الموسم.

وحصدت بادوسا ثمار تألقها في البطولة حيث أطاحت بأربعة من المصنفات العشرين الأوليات في طريقها إلى النهائي.

وقالت بادوسا عقب المباراة في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بموقعها على الإنترنت :"أعتقد أنها كانت مباراة صعبة حقا. كما أعتقد أنها كانت مباراة جيدة أيضا، فهي قد قدمت مستويات مذهلة. كان علي الأداء بأفضل مستوياتي في كل مجموعة. وفي المجموعة الثالثة أعتقد أنني أديت بأفضل مستوياتي. كان هذا هو الخيار الوحيد أمامي لتحقيق الفوز، لذلك أشعر بالفخر."