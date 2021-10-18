الوزير يترأس اجتماع الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

كامل الوزير: نستهدف تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية

ترأس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الدورة رقم (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والتي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد الوزير، الإرادة المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكل قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.

وأضاف أن تحديات كورونا فرضت تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على تأثيراتها، مردفا: "نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة".

وأوضح أنه لا غنى عن الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى ثقته في تضافر الجهود للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربي.

وأكد الوزير حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.