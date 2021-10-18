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رئيس جامعة بنها يشارك في مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية

محمود عواد
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:53 ص

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، في فعاليات مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يساهم في إتاحة التعليم للجميع وبصفة خاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر وبناء الإنسان.

ويأتي المؤتمر انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الطلاب غير القادرين، ودعم سياسات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية في الجامعات والمعاهد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وممثلي المجتمع المدني.

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