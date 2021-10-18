علي الحجار يروي لـ«الشروق» علاقة صداقته مع منير والحلو: مطرح ما قلبك ينتفض وطن

وصف الفنان علي الحجار، الفنانين محمد منير ومحمد الحلو بـ«الوطن»، مستشهدًا بمقطع من أغنيته «عابر سبيل»: مطرح ما قلبك ينتفض وطن.

وقال خلال لقاء حصري لجريدة الشروق أجراه الكاتب الصحفي كريم البكري، إنه يحب «منير»؛ لأنهما التحقا بالجيش سويًا والتقيا عند الملحن الراحل بليغ حمدي، موضحًا أن الكينج خريج كلية فنون تطبيقية قسم تصوير وهو خريج كلية فنون جميلة قسم تصوير نفس الدفعة.

وأضاف أن «منير عشرة طويلة منذ أن كانا يبلغان من العمر 19 عامًا»، لافتًا إلى أنه التقى الفنان محمد الحلو صدفة في امتحان الأصوات لفرقة التخت العربي للموسيقى العربية.

وتابع: «كنا عددًا كبيرًا وجلست في الخارج أنتظر دوري وسمعت صوت مطرب عظيم للغاية يغني، وعندما خرج صرنا أصدقاء، جه دوري وهو فضل مستني النتيجة وأصبحنا أصحاب عمر منذ هذا اليوم حتى الآن».

ونفى حدوث عداوة في الغناء بينهم؛ لأن كل شخص منهم قوي في منطقة تميزه، متابعًا: «منير في سكة أنا والحلو منقدرش ندخله فيها، وهو مش عاوز سكتنا ولا يقدر يدخل فيها،

أنا والحلو كل واحد متمكن وخريج مدرسة كويسة، هو خريج معهد الموسيقى منذ المرحلة الإعدادية، وأنا خريج مدرسة إبراهيم الحجار معهد الموسيقى في المنزل».

وأشار «الحجار» إلى أن كل واحد منهم يثق في موهبته، ويتبادلون التهنئة عند نجاح أحدهم، قائلًا إن كلمات شاعر العامية عبدالرحيم منصور كانت ملائمة للون الذي يقدمه «منير» وتتوافق مع ما يستوعبه الجمهور.

وأعرب عن إعجابه بكلمات أغنية «الرزق على الله»، و«أمانة يا بحر» التي كتبها الشاعر الراحل وغناها محمد منير، معقبًا: «اتجه لسكة مختلفة عن اتجاه الغناء أيامها المرتبط بالحب والعذاب والسهر، محمد منير وعبدالرحيم منصور وأحمد منيب دخلوا منطقة أخرى».

ولفت إلى أن الموسيقار يحيى خليل ساعد في استمرار تألق «منير» بعدما وضع الموسيقار هاني شنودة الشكل الموسيقي الذي يليق على اللون الذي يقوله الكينج، مستطردًا: «هاني له الأولوية و الأسبقية ويحيى خليل وفتحي سلامة وعزيز الناصر لايقين على بعض وهي مرحلة تدرس».

وذكر الفنان علي الحجار أنه يحب العديد من أغنيات محمد منير ويتابع أعماله بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن أكثر مغني اشترى شرائط الأغاني الخاصة به هو «منير».