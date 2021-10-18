أمين عام التعاون الإسلامي يتطلع لمواصلة الحوار بين إيران والسعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، عن تطلعه لمواصلة الحوار بين إيران والسعودية؛ "لما فيه من اثار ايجابية على تسهيل عملية فتح البعثة الإيرانية لدى مكتب التعاون الإسلامي بمدينة جدة".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" والعثيمين اليوم الاثنين ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأشاد وزير الخارجية بدور المنظمة الإسلامية في تسهيل عملية إعادة فتح البعثة الإيرانية لدى مكتبها بمدينة جدة؛ داعيا إلى مواصلة هذه المواقف الداعمة من قبل المنظمة.



وقال إن تنظيم داعش الارهابي يرتكب الجرائم الارهابية ضد افغانستان لإذكاء الخلافات المذهبية وبث الفرقة في هذا البلد؛ مطالبا بتنديد هذه الممارسات الوحشية على لسان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.



من جانبه، قدم "العثيمين" خلال الاتصال الهاتفي شرحا حول التدابير المتخذة من قبل المنظمة الإسلامية لمتابعة التطورات في أفغانستان والبيان الذي اصدرته بهذا الشأن.



وبحسب وكالة "إرنا"، أكد العثيمين، ضرورة تشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الانسان والنساء، وتتعاطف مع الشعب الافغاني وعدم تحويل هذا البلاد الى ملاذ امن للجماعات الإرهابية.



كما لفت العثيمين، إلى أن المنظمة لا تميّز بين المذاهب الإسلامية ،كما أعرب عن تنديده الشديد للتحركات الإرهابية الاخيرة في افغانستان.