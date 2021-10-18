مدير عمليات شركة تذكرتي: الحصول على جرعتي لقاح كورونا شرط شراء التذكرة

كشف أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي تفاصيل شراء التذاكر بعد أن أقرت رابطة الأندية دخول الجماهير بواقع 2000 مشجع، قائلاً: «وفقاً لإقرار حضور المشجعين للمباريات سيكون بواقع ألف لكل نادي بإجمالي 2000 مشجع ويتم الحجز عبر "تذكرتي دوت كوم ومن قام بالتسجيل في الفعاليات السابقة في بطولة إفريقيا 2019 أو تحت 23 سنة لن يكون بحاجة للتسجيل مجدداً».

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أنه لن يسمح بشراء تذكرة لأي مشجع دون حصوله على لقاح فيروس "كورونا"، متابعًا: "لازم تأخذ جرعتي اللقاح مش جرعة واحدة".

وكشف أن إجراء إثبات حصول المشجع على اللقاح سيعلن خلال أيام عبر الصفحة الرسمية للشركة لكنه كشف أن الـID الجديد سيتم تغيير شكله ليكون شاملاً لإثبات تلقي اللقاح، ويسري ذلك أيضا على المسجلين في البطولات السابقة حيث لن يلجوا للتسجيل مجدداً لكن عليهم الحصول على بطاقة "ID" الجديدة.