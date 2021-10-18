 تطعيم مسنة تبلغ 115 عاما بلقاح كورونا في سوهاج - بوابة الشروق
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تطعيم مسنة تبلغ 115 عاما بلقاح كورونا في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 10:21 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 10:21 م

حضرت سيدة مسنة تبلغ من العمر 115 عامًا إلى مقر الفريق المتنقل بقرية الخنانسة غرب التابعة لمركز المنشاة للحصول على لقاح كورونا.

وأجرى قام الفريق الطبي عملية تطعيم السيدة التي حرصت على تلقي اللقاح، وأبدت سعادة كبيرة لحصولها على اللقاح.

وأشار الدكتور بدر حميد، مدير الإدارة الصحية بالمنشاة، إلى تطعيم 493 مواطنًا اليوم بقرية الخنانسة غرب، ضمن الفرقة المتنقلة التي تواجدت بالقرية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة توافر جميع اللقاحات المتاحة وزيادة عدد الفرق المكلفة بتطعيم المواطنين.

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