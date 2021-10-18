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الرئيس الأوكراني: احتياطيات الغاز تكفي احتياجات البلاد

د ب ا
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 11:32 ص

طمأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبناء شعبه بأن أوكرانيا لديها حاليا احتياطيات غاز كافية لتغطية طلب المستهلكين بالأسعار العادية.

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، إن "الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة والموضوعية والأهم من ذلك، أنها في الوقت المناسب. يوجد اليوم ما يكفي من الغاز للجمهور، وما يكفي من الغاز للمستهلكين بأسعار عادية بالفعل"، مضيفا أن موسم التدفئة الآمن هو مسؤولية السلطات المركزية والمحلية.

ولفت إلى إنه جرى التوقيع على مذكرة تضمن فيها شركة "نفطو غاز" الأوكرانية والحكومة المركزية سعرا ثابتا ومستقرا، وهناك مسائل فنية، وقضايا قانونية، وقضايا سياسية فيما يتعلق ببعض السلطات المحلية، مؤكدا أنه على يقين من أن كل هذا سيتم تسويته وفي كل الأحوال سيظل السعر طبيعيا.

 


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