إيران تنفي إرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا

نفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تقارير المنشورة حول إرسال طهران "أسلحة، بما في ذلك طائرات مسيّرة (درونز)، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا"، قائلة إنها "غير صحيحة".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله إن بلاده "قد عارضت دائماً استمرارية هذه الحرب (الأوكرانية)"، مضيفاً أن طهران مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا "للتعامل مع هذه الاتهامات".

يأتي هذا بعدما أشارت تقارير أجنبية إلى أن إيران "أرسلت طائرات مسيرة" إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية وأنها تم استخدامها من جانب موسكو في الحرب، كما أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، في شهر أغسطس الماضي بأن جنوداً من روسيا قد تدربوا في إيران على تشغيل الطائرات المسيرة، وذلك بعدما قال في يوليو الفائت أن "طهران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيّرة دون طيار".