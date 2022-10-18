16 فيلما تفوز بجوائز المهرجانات الكبرى في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم عن قائمة الأفلام التي تعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، وغالبيتها فاز بجوائز في المهرجانات الكبرى ومنها كان وبرلين وفينسيا.

وتضم القائمة 16 فيلما هي:

** الابن

إخراج فلوريان زيلر

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المملكة المتحدة | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٢٣ د

تتحول حياة بيتر المزدحمة مع شريكته الجديدة بيث وطفلهما إلى حالة من الفوضى بعدما

تظهر زوجته السابقة برفقة ابنهما المراهق، نيكوالس.

** ألكاراس

إخراج كارال سيمون

إسبانيا، إيطاليا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٢٠ د

فاز بجائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين ٢٠٢٢

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تقضي عائلة سوليه الصيف في قطف الخوخ من بستانهم في ألكاراس، ولكن هذه السنة قد

تذهب خطتهم أدراج الرياح إذ يواجهون إنذارا بالإخلاء وهو ما قد يجعلهم يخسرون نباتاتهم

وعلاقاتهم الأسرية.

** إيو

إخراج جيرزي سكوليموفسكي

بولندا، إيطاليا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٨٦ د

فائز بجائزة لجنة التحكيم - مهرجان كان ٢٠٢٢

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إيو، حمار رمادي اللون، تنضح عيناه بالحزن، وخلال حياته يقابل الصالحين والطالحين من البشر،

ويختبر الشعور بالبهجة والألم، ويتعايش مع ما تجلبه عجلة الأقدار.

** توري ولوكيتا

إخراج جان بيير ولوك داردن

بلجيكا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ٨٨ د

فائز جائزة الدورة ٧٥ - مهرجان كان ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تدور الأحداث في بلجيكا في الزمن الحاضر حيث تتكون صداقة قوية بين طفل وفتاة مراهقة

سافرا بمفرديهما من إفريقيا، في مواجهة الظروف الصعبة للمنفى الذي يعيشان فيه.

** ثوب من األحجار الكريمة

إخراج ناتاليا لوبيز غاالردو

المكسيك، األرجنتين | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١١٧ د

فائز بجائزة لجنة التحكيم - مهرجان برلين ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتصادم حيوات ثالث نسوة في ريف المكسيك، عندما تقودهن قضية اختفاء أحد الأشخاص

إلى طريق من الألم والخلاص.

** حنين

إخراج ماريو مارتوني

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إيطاليا، فرنسا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١١8 د

يعود فيليس إلى نابولي بعدما قضى أربعين عاما خارج البلاد، ليكتشف القواعد الجديدة

للمدينة، حيث يواجه ماضيا يدمره ببطء.

** رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش

إخراج أندرياس دريسين

ألمانيا، فرنسا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١١9 د

فاز بجائزتي أفضل ممثلة رئيسية وأفضل سيناريو - مهرجان برلين ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رابي، أم عطوف، تسعى حثيثة لمساعدة ابنها المعتقل في سجن غوانتامو. وعندما يتسلل

اليأس إليها بسبب تقاعس السلطات، يحدث أمر مفاجئ عكس المتوقع.

** سانت أومير

إخراج أليس ديوب

فرنسا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٠٠ د

فاز بجائزتي أسد المستقبل ولجنة التحكيم الكبرى - مهرجان فينيسيا ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في محكمة مدينة سانت أومير، تحضر راما الروائية الشابة محاكمة امرأة متهمة بقتل ابنتها

ذات الخمس عشرة شهرا. ستضع كلمات المتهمة والشهود حكم المتابعين أمام اختبار محير.

** السباحتان

إخراج سالي الحسيني

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المملكة المتحدة | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | ١٣٤ د

من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو، تنطلق أختان شابتان في رحلة خطرة حيث

تستغلان مهاراتهما في السباحة.

** شاطىء بعيد

إخراج ماساكي كودو

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اليابان | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 128 د

أم قاصر تبلغ من العمر ١٧ ً عاما، تعيش حياة بسيطة مبهجة، ولكنها تتحول إلى جحيم بسبب

طبع زوجها العنيف. قصة عن حالة الفقر التي يواجهها الشباب في مدينة أوكيناوا.

** كلوندايك

إخراج مارينا إير غورباخ

أوكرانيا، تركيا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 100 د

فاز بجائزة اإلخراج - مهرجان صندانس ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ترفض عائلة أوكرانية تعيش على الحدود بين أوكرانيا وروسيا مغادرة منزلها خلال بداية الحرب

التي اندلعت عام ٢٠١٤. وبعد فترة قصيرة، يجدون أنفسهم في منتصف كارثة تحطم طائرة

دولية.

** لمحة

كريستيان مونجيو

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رومانيا، فرنسا، بلجيكا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 125 د

يعود ماتياس إلى قريته متعددة الأعراق، وفي الوقت الذي يساوره القلق حيال والده المسن،

يتشوق لرؤية حبيبته السابقة سيال. يتعكر صفو المدينة الهادئة عندما يعين المصنع الذي

تديره سيال مجموعة من العمال الجدد.

** المبدأ

أليخاندرو لوايزا غريسي

بوليفيا، أوروجواي، فرنسا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 87 د

فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى - مهرجان صندانس ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يعيش زوجان مسنان في الهضاب البوليفية نفس الروتين اليومي منذ سنوات. وعندما تضرب

موجة جفاف مفاجئة نمط حياتهما، يواجهان إشكالية المقاومة أم الاستسالم أمام مرور الزمن.

** مقرب

إخراج لوكاس دونت

بلجيكا، فرنسا، هولندا | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 105 د

فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى - مهرجان كان ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فجأة، يتعكر صفو علاقة الصداقة القوية بين المراهقين ليو وريمي البالغان من العمر ١٣ ً عاما.

وأثناء محاولاتهما لفهم ما حدث، يتقرب ليو من صوفي والدة ريمي.

** ملوك العالم

إخراج لورا مورا

كولومبيا، لوكسمبورج، المكسيك، فرنسا، النرويج | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 104 د

فاز بجائزة الصدفة الذهبية - مهرجان سان سباستيان ٢٠٢٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

** مهر الحرب

إخراج رايلي كيو، جينا غاميل

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ٢٠٢٢ | ّ ملون | 115 د

فاز بجائزة الكاميرا الذهبية - مهرجان كان ٢

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتشابك قصتا صبيين يعيشان في محمية باين ريدج الطبيعية، يزيد البحث عن الانتماء من

قوة علاقتهما، بينما يتعامل كل منهما مع عالم مصمم ليعاديهما خلال رحلتهما الفريدة

نحو النضج.