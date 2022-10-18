 بتول عرفة تكشف عن البرومو التشويقي لخامس تعاون مع كارول سماحة - بوابة الشروق
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بتول عرفة تكشف عن البرومو التشويقي لخامس تعاون مع كارول سماحة

إيناس عبد الله
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 10:00 م

كشفت المخرجة بتول عرفة منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عن البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الفنية، والتي تتعاون فيها للمرة الخامسة مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليب يحمل اسم "مغروم بمين"، المقرر طرحه غداً.

وظهرت كارول، خلال البرومو، في أجواء رومانسية في إحدى الدول الأوروبية، هو اللون الغنائي الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرجة بتول عرفة، عقب سلسلة من النجاحات الغنائية سوياً، أظهرت فيها عرفة الجانب الدرامي لكارول، من خلال كليب "شكراً"، كما أبدعت في أبراز مهاراتها الاستعراضية من خلال فيديو كليب "أجازة".

وكان تعاونهما الأول من خلال فيديو كليب "bon voyage" بادرة تلك النجاحات، كونه شهد الجانب التمثيلي المختلف لكارول سماحة، من خلال العديد من المشاهد الطريفة المختلفة، الأمر الذي شجعهما على تكرار تلك التجربة بشكلاً تمثيلي مختلف من خلال فيديو كليب "ياشباب يابنات".

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