رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد: آمل الإنجاز بين السلطتين في المرحلة المقبلة

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أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد أحمد عبد العزيز السعدون عن أمله أن تكون الفترة المقبلة مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال السعدون، في كلمة مقتضبة خلال جلسة مجلس الأمة عقب اعتلائه منصة الرئاسة وتزكية مجلس الأمة له اليوم الثلاثاء رئيسا للمجلس: "أعتقد أنه علينا الآن أن نستمر في بدء أعمالنا"، معربا عن خالص شكره وتقديره للجميع.

وزكى أعضاء المجلس السعدون لرئاسة المجلس دون أن ينافسه أحد.

كان النائب المعارض أحمد السعدون 87 عاما حصل على المركز الأول في انتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الثالثة.

وافتتح ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، اليوم، دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.