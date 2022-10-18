البرلمان العراقي يصوت على أعضاء الحكومة الجديدة يوم السبت المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تحالف إدارة الدولة، تصويت البرلمان العراقي على كامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، في جلسة تعقد يوم السبت المقبل.

وقال تحالف إدارة الدولة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه عقد أمس الإثنين اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قرر دعوة البرلمان لعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولي دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق وأن أعلن عنها وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف جمال رشيد كلف يوم الخميس الماضي مرشح الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.