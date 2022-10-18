 البرلمان العراقي يصوت على أعضاء الحكومة الجديدة يوم السبت المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 1:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

البرلمان العراقي يصوت على أعضاء الحكومة الجديدة يوم السبت المقبل

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 12:58 م

أعلن تحالف إدارة الدولة، تصويت البرلمان العراقي على كامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، في جلسة تعقد يوم السبت المقبل.

وقال تحالف إدارة الدولة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه عقد أمس الإثنين اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قرر دعوة البرلمان لعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولي دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق وأن أعلن عنها وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف جمال رشيد كلف يوم الخميس الماضي مرشح الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك