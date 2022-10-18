أبو الغيط يُرحب بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذتُه أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

ووجه أبوالغيط، الشكر للحكومة الجديدة علي اقدامها علي هذا التصحيح لقرار الحكومة السابقة بما يعكس تمسكاً بالقانون الدولي.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يأمل ان تحذو الدول، التي سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، التراجع عن توجهاتها أسوة بما فعلته استراليا، معرباً عن تقديره الكبير لشجاعة كانبرا في التمسك بمبادئ العدالة والقانون.

وأكد أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.