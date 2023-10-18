الشركة المتحدة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا بشأن استهداف مستشفى المعمداني في غزة .

وتضمن البيان الآتى :"تدين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وأضاف البيان :"وأمام هذا التعدي السافر، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل الاحتلال الاسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار.

وأكمل البيان :" خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، ستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات.

وتختتم الشركة موقفها، وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية كمهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية ..فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم".