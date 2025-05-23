 اليوم.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نهائي كأس مصر للسيدات - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 12:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نهائي كأس مصر للسيدات

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 11:54 ص

يلتقي ‎الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، مع نظيره وادي دجلة، عصر اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية.

و‎من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم ملعب الترسانة، ويسعى الفريق للتتويج باللقب الأول تاريخيا.

‎وكان الأهلي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك