يلتقي ‎الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، مع نظيره وادي دجلة، عصر اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية.

و‎من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم ملعب الترسانة، ويسعى الفريق للتتويج باللقب الأول تاريخيا.

‎وكان الأهلي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.