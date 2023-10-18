زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن صور للرادارات أظهرت إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقت إصابة المستشفى المعمداني بغزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي: "قصفنا مرآب المستشفى لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى"، على حد زعمه.

وزعم المتحدث أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفا جويا تسبب في انفجار المستشفى"، مشيرا إلى فتح تحقيق في قصف المستشفى، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس بتضخيم أعداد القتلى في انفجار المستشفى، على حد زعمه.

واستشهد ما يزيد عن 800 فلسطيني وأصيب مئات أخرين خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.