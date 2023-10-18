خارجية فلسطين تطالب قادة العالم بإدانات قوية وواضحة لمجزرة المعمداني وإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني بغزة، وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون.

وطالبت الوزارة، بتدخل دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الوزارة قادة العالم بإدانات قوية لهذه المجزرة، لهذه المذبحة، لهذا العمل الإرهابي الإسرائيلي، والمطالبة بمحاسبتهم ووقف أي اتصال رسمي مع دولة الإرهاب الإسرائيلي، وضرورة توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضافت عبر بيان لها: "ننتظر من كل قادة العالم إدانة لا لبس فيها وواضحة وتدين إرهاب دولة إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وتحديدا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا في المستشفى المعمداني".

كما تطالب الوزارة قادة العالم إجبار إسرائيل على وقف عدوانها على قطاع غزة ووقف القصف الإرهابي المتواصل بحق شعبنا هناك.

واختتمت بيانها: "أي تقصير من قادة العالم بتحمل مسئولياتهم أمام هذا الحدث يجعلهم شركاء في الجريمة وفي هذه المجزرة".