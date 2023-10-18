إسماعيل هنية: المقاومة مستمرة بعد مجزرة قصف مستشفى المعمداني في غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المقاومة مستمرة" إثر "مجزرة" إسرائيل في مستشفى في غزة يأوي آلاف النازحين.

وأعلن هنية في خطاب متلفز بعد الحادثة التي خلفت أكثر من 500 شهيد فلسطيني في هجوم على المستشفى الأهلي أن "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل".

وأكد أن "العدو (إسرائيل) واهم إن ظن أن هذه المذابح ستغطي على هزيمته المدوية"، داعيا إلى "إدانة صريحة للمجزرة".

واستشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسئولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.