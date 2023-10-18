الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عناصر في حماس وميسرين ماليين لها

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على عناصر في حركة حماس وميسرين ماليين لها.



جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.



وقال البيان "لقد شعر العالم بصدمة بفعل الهجمات المروعة التي شنها إرهابيو حماس يوم 7 أكتوبر الجاري على إسرائيل، وقد أعربت الولايات المتحدة عن دعمنا غير المشروط للشعب الإسرائيلي في هذه الفترة المأساوية. نواصل إدانة أعمال الإرهاب هذه والتي تسببت بخسارة عدد هائل من الأرواح وتشتت العائلات".



وأضاف البيان: "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على عشرة من العناصر الرئيسيين في حركة حماس الإرهابية وميسريها الماليين في قطاع غزة وخارجه. لقد دعم هؤلاء الأفراد حركة حماس وتنظيمات إرهابية أخرى، مما مكن حماس من ارتكاب إرهابها المروع والقيام بأعمال مماثلة للهجوم الوحشي على إسرائيل".



وتابع: "تستهدف الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم إرهابيي حركة حماس وشبكة الدعم خاصتهم، وليس الفلسطينيين. حركة حماس هي الوحيدة المسئولة عن المذبحة التي ارتكبها مقاتلوها بحق الشعب الإسرائيلي، وحري بها أن تفرج بشكل فوري عن كل الرهائن الذين تحتجزهم. ولن تتوانى الولايات المتحدة عن استخدام كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة حماس الإرهابية".



يذكر أن الولايات المتحدة تصنف حماس كمنظمة إرهابية.