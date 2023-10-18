أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، ببدء تحقيق على مستوى القيادات العليا بخصوص قصف مستشفى الأهلي المعمداني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء، في محاولة لتبرئة إسرائيل من اتهامها بارتكاب مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

وقال إن التحقيق اعتمد على التقارير الاستخبارية والتصوير الجوي، زاعما أنّ الذخيرة المستخدمة في قصف المستشفى لا يستخدمها جيش الاحتلال.

وادعى أنّ نظام الرادات الخاصة بهم، أظهر إطلاق رشقات صاروخية انطلقت من غزة، وتحدث عن أن أحد الصاروخ سقط قرب المستشفى، على حد زعمه.

ونوه بأن هناك مقاطع فيديو توثق إطلاق الصواريخ وسقوطها في منطقة المستشفى، لكنه لم يعرض شيئا من هذه المقاطع.

وصرح بأن هناك تقارير استخبارية رصدت اتصالات بين مقاتلي المقاومة، ادعى أنهم يتحدثون خلالها عن أخطاء في الرشقات الصاروخية، وزعم أنهم - أي عناصر المقاومة - اعترفوا في هذه الاتصالات بوصول الصواريخ للمستشفى.

وقال إن هذه المحادثات ستتم ترجمتها للغة الإنجليزية، لكنه لم يعرض شيئا منها أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، ردت حركة الجهاد الإسلامي، على الاتهامات المزعومة التي كالها إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسئولية عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني، في محاولة من قبله لتبرئة نفسه من هذه المجزرة التي أثارت غضبا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، إن الاتهامات التي يروج لها العدو باطلة والمقاومة لا تستخدم المنشآت العامة مراكز عسكرية.

وأضافت الحركة: «العدو يبرر من خلال الأكاذيب استهدافه للمشافي بهدف التنصل من المسؤولية عن جريمته».

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن مستشفى المعمداني وغيره في غزة تلقى أمام مرأى العالم تهديدات علنية بالإخلاء تحت طائلة القصف، موضحة أن تضارب روايات العدو يكشف كذبه وما يردده على وسائل الإعلام محض فبركة وافتراء.