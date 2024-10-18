قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحد الدروس التي يمكن تعلمها من الوضع الراهن (بعد استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار) أن الإيرانيين لم يقفوا بجانبه.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن السنوار لم يُرِد الاستسلام حتى آخر لحظة في حياته.

وأشار إلى أن إسرائيل جعلت من السنوار بطلًا حتى النهاية وهو بالفعل كذلك، وذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو للحظاته الأخيرة يظهر فيها مقاومًا حتى النهاية.

وتابع: «(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو كان يريد القبض على السنوار حيًّا علشان يتمشى به في شوارع تل أبيب ويظل حاكما لإسرائيل إلى يوم الدين».

وعن مستقبل الحرب، استبعد أديب أن يتم وقفها قريبًا، وقال إن نتنياهو لن يخوض مفاوضات لكنه ينتظر استسلام مقاتلي حركة حماس والإفراج عن الأسرى.

وتابع: «إسرائيل قضت على حماس وحزب الله واغتالت نصر الله وهنية والسنوار فلماذا تستمر في الحرب؟.. أنا أشك في أن تكون هناك مفاوضات».

ولفت إلى أن الأسف المشهد لا يبشر بالخير على الإطلاق، موضحًا أن هناك أحاديث إسرائيلية بشأن استمرار الحرب لعام آخر.

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أعلن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وقال إن الحركة ستواصل السير على دربه في مقارعة الاحتلال حتى دحره.